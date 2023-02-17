«Это обряд такой»: незнакомка плюнула в лицо школьнице прямо на улице, но извинилась

Женщина плюнула в лицо школьнице и пошла дальше по своим делам. Фото: скрин из видео

В Магнитогорске Челябинской области женщина плюнула в лицо школьнице прямо на улице. Инцидент случился на пересечении улицы Завенягина и проспекта Ленина. По словам девочки, она шла и разговаривала по телефону. В какой-то момент сзади к ней подбежала незнакомка и, со словами «чтобы вы все сдохли, твари», плюнула ей в лицо.

— Я в ответ только спросила: «Вы конченная?» А та послала меня матом, — рассказала школьница в соцсетях.

После этого девушка достала телефон и начала снимать свою обидчицу. Она спросила, зачем женщина в нее плюнула.

— Это обряд такой. Извини, — подытожила незнакомка.

Что это за обряд, остается только догадываться. В комментариях люди предполагают, что у женщины просто что-то с головой. А некоторые советуют девушке сходить после такого в церковь — мало ли что.

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