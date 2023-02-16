В Челябинской области 250 млн из бюджета потратят на отдых детей в лагерях и санаториях

На отдых некоторых детей отправят, не дожидаясь летних каникул Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области с 1 марта начинается детская оздоровительная кампания. На нее в 2023 году из областной казны потратят 250 млн рублей. Как сообщили в региональном министерстве социальных отношений, уже приобрели около 8 тыс. путевок.

Первыми в загородные лагеря отправятся дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Чтобы участники двух весенних заездов не отстали в учебе от сверстников, на отдыхе для них организуют не только игры и экскурсии, но и уроки по основным предметам.

А летние заезды в лагеря стартуют 20 мая. В этом сезоне планируют четыре смены. Детей в 2023 году будут принимать санатории, профилактории и лагеря: «Синегорье», «Металлург», «Ильмены», «Лесная сказка», «Уральские зори», «Карагайский», «Абзаково».

Чтобы получить бесплатную путевку, нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

— В этом году у нас появилась новая категория – это дети мобилизованных граждан. Им путевки предоставляются вне очереди, — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Как уточнили в пресс-службе минсоцотношений, отдых в лагерях будут устраивать с соблюдением всевозможных санитарных требований. Например, запрещены мероприятия в закрытых помещениях с участием приехавших в гости родителей.

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