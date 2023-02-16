На благотворительном концерте в Челябинске выступят Евгений Кунгуров, Анита Цой и группа «Город 312»

Участницы группы «Город 312» Мария Притула (слева) и Светлана Назаренко Фото: Иван МАКЕЕВ

На площадке дворца спорта «Юность» в Челябинске 10 марта состоится благотворительный концерт «Герои нашего времени». Мероприятие проходит в поддержку медработников, военнослужащих и их семей. На нем выступят артисты Анита Цой и Евгений Кунгуров, а также группа «Город 312», сообщили в правительстве региона.

Ожидается, что благотворительный концерт посетят порядка 3,7 тыс. зрителей. Организатор мероприятия выступает благотворительный фонд «Золотые ворота Сибири», партнером проекта - Челябинская государственная филармония.

— Концерт проводится при поддержке губернатора Челябинской области и партии «Единая Россия». Зрителей также ждет программа от танцевальной пары из Азербайджана Эльдара Джафарова и Анны Сажиной, — уточнили в правительстве региона.

Иллюстрация: Организаторы концерта

Помимо Челябинска, масштабные концерты «Герои нашего времени» в поддержку медиков и военнослужащих пройдут в Москве, Нальчике, Волгограде, Сочи и других городах России.

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