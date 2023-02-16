В Челябинские на 16-летнего подростка завели уголовное дело за избиение отчима

СК возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске 16-летний подросток избил своего отчима. ЧП произошло в квартире дома на улице Новороссийской. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

— По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Сейчас выясняются причины, по которым подросток подрался с отчимом, — рассказал источник.

Пострадавший получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Подростку грозит до восьми лет лишения свободы.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала, что сделает запрос в органы. Аппарат омбудсмена проведет проверку.

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