В Челябинске трамвай чуть не врезался в легковушку. В вагоне упали три человека, пришлось вызвать полицию и скорую

Фото: читатель КП
На перекрестке улиц Кирова и Калинина в Челябинске трамвай чуть не врезался в легковушку. Из-за этого в вагоне упали три человека. На место пришлось вызвать полицию и скорую помощь.
— Вагон тряхнуло, и упали три человека. Медики хотели забрать в больницу женщину, но она от их помощи отказалась, — рассказал очевидец.
Фото: читатель КП
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как желтый автомобиль поворачивал на перекрестке налево и чуть не угодил под трамвай. Водитель общественного транспорта успел среагировать и резко затормозить.
Скриншот: камеры интерсвязи
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