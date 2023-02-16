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НовостиОбщество16 февраля 2023 14:58

В Челябинске трамвай чуть не врезался в легковушку. В вагоне упали три человека, пришлось вызвать полицию и скорую

В Челябинске вызвали полицию и скорую после падения трех человек в трамвае
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

На перекрестке улиц Кирова и Калинина в Челябинске трамвай чуть не врезался в легковушку. Из-за этого в вагоне упали три человека. На место пришлось вызвать полицию и скорую помощь.

— Вагон тряхнуло, и упали три человека. Медики хотели забрать в больницу женщину, но она от их помощи отказалась, — рассказал очевидец.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как желтый автомобиль поворачивал на перекрестке налево и чуть не угодил под трамвай. Водитель общественного транспорта успел среагировать и резко затормозить.

Скриншот: камеры интерсвязи

Скриншот: камеры интерсвязи

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