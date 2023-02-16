В Магнитогорске среди школьников устроили соревнования по плаванию в камуфляже с автоматом

Дети младше 15 лет плавали без автоматов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В магнитогорском бассейне «Ровесник» прошли соревнования по плаванию в бассейне с муляжом автомата Калашникова. Участники военно-патриотических клубов в возрасте от 12 до 18 лет при полном обмундировании прыгали в бассейн и преодолевали дистанцию в 25 и 30 метров.

Камуфляж после намокания начинает тяжелеть, а сам автомат весит порядка 3,5 кг. Из-за этого не все школьники смогли до конца пройти дистанцию. Кроме того, потеря оружия во время плавания означала дисквалификацию. К слову, дети младше 15 лет соревновались без автоматов.

Ранее челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова предложила возродить курсы начальной военной подготовки для молодежи. По ее словам, они должны быть бесплатными и добровольными.

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