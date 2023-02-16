«Трактор» в Челябинске с «сухим» счетом выиграл у ХК «Сочи»

«Трактор» на домашней площадке выиграл у аутсайдера лиги ХК «Сочи» — 5:0. Фото ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор», который с 10-го места на Востоке продолжает погоню за победными очками, на домашней площадке сыграл с аутсайдером лиги ХК «Сочи». У сочинцев за 64 матча чемпионата в активе лишь восемь побед.

Матч, как и ожидалось, закончился с разгромным счетом в пользу «Трактора» — 5:0. Первый период оказался безголевым. Зато во втором и третьем черно-белые довольно часто огорчали сочинцев. У «Трактора» шайбы забрасывали Сошников, Ткачев, Шепелев, Хохряков и Карпухин.

Кстати, на этот матч «Трактор» вышел в необычной форме, посвятив рисунок на майках 10-летию челябинского метеорита.

Эта победа добавила два очка в копилку «Трактора», но команда так и осталась на предпоследнем 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

У челябинцев еще есть шанс попасть в восьмерку сильнейших и зону плей-офф. До конца регулярного чемпионата «Трактор» проведет еще четыре матча, и только один из них в Челябинске — последний с нижегородским «Торпедо» 26 февраля. А до этого у черно-белых три выездных встречи. «Медведи» поочередно сыграют с питерским СКА, минским «Динамо» и в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

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