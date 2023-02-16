Из гаражного блока в Челябинске изъяли партию контрафактных сигарет на 1,6 млн рублей

В Челябинске изъяли крупную партию контрафактных сигарет на 1,6 млн рублей. Также был задержан владелец нелегальной продукции. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональный полицейский главк.

41-летний задержанный хранил контрафакт в гараже. Полицейские оттуда изъяли 12 тыс. блоков сигарет без акцизных марок. Установлено, что продукцию мужчина приобретал у своего знакомого, которого ранее задержали за аналогичное преступление.

В отношении 41-летнего челябинца возбудили уголовное дело о сбыте и хранении товаров без маркировки. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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