В Челябинске впервые после ковидных ограничений пройдет фестиваль «Человек театра»

Фото: Новый художественный театр / ВКонтакте

С 27 февраля по 5 марта в Новом художественном театре Челябинска будет проходить X Международный театральный фестиваль «Человек театра». Как пишет издание hornews.com, мероприятие пройдет впервые после ковидных ограничений, а зрители увидят разные спектакли малой формы.

— Любители хорошего актерского чтения и фольклорной музыки снова получат возможность встретиться с чудесным дуэтом корифея русского фолка Сергея Старостина и актрисы театра и кино Татьяны Бондаренко. Также порадуют необычными работами зарубежные гости — Областной русский драматический театра из Костаная привезёт документальную драму, а Ереванский государственный театр пантомимы два пластических спектакля на глубокие психологические и очень современные темы, — говорят организаторы.

Кроме театров Костаная и Еревана, свои спектакли также представят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Вологды, Новосибирска и других российских городов, в том числе и от организаторов — Нового художественного театра.

Кроме того, фестиваль выступит как лаборатория для студентов-театроведов и молодых критиков из ГИТИСа, которе будут писать статьи и рецензии на показываемые спектакли.

Кстати, сегодня, 16 февраля, на матч против ХК «Сочи» игроки «Трактора» выйдут в необычной «метеоритной» форме. На груди черных игровых майках вместо привычного логотипа медведя у хоккеистов будет изображен силуэт горящего болида, а его «пламя» продолжится на рукавах.

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