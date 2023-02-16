Секретарь Совбеза Патрушев посетил промышленные предприятия Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев вместе с полпредом в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером осмотрели промышленные предприятия Южного Урала. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

— Николай Патрушев, Владимир Якушев и Алексей Текслер осмотрели ряд производственных площадок АО «КОНАР»: механосборочный цех, завод «Транснефть Нефтяные Насосы», завод «Современные кузнечные технологии», а также посетили индустриальный парк «Станкомаш», — объяснили в правительстве.

Отдельно Николай Патрушев поговорил с руководством группы «КОНАР». Среди вопросов, которые обсудили стороны — создание новых высокотехнологичных заводов, локализация производства и сокращение технологического отставания.

Также Николай Патрушев провел в Челябинске совещание с участием губернаторов уральских регионов, представителей федеральных министерств и полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Стороны обсудили вопросы импортозамещения и меры по обеспечению технологического суверенитета страны.

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