Оба светофора находятся на одной улице Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске на неопределенный срок отключат два светофора в Советском районе. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.

— 17 февраля до окончания работ планируется отключение светофора на перекрестках улицы Доватора и Шаумяна, а также Доватора и Блюхера, — объяснили в комитете.

При этом, светофоры отключат в разное время. Так, регулировщик на пересечении Шаумяна отключат с 9 часов утра, а на перекрестке с улицей Блюхера — с 14 часов.

Ранее на перекрестке улиц Кирова и Калинина в Челябинске трамвай чуть не врезался в легковушку. Из-за этого в вагоне упали три человека. На место пришлось вызвать полицию и скорую помощь.

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