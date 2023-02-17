На выходных в Челябинской области похолодает почти до -30 градусов

Дневные и ночные температуры будут отличаться более чем на 10 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эти выходные в Челябинской области будут сильные ночные морозы. По данным регионального гидрометцентра, по ночам температура будет опускаться до −27 градусов.

— В ночь на 18 и 19 февраля в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. В низинах региона температура может опускаться до −27 градусов, — указано в прогнозе.

При этом в дневное время будет в Челябинской области будет значительно теплее. В среднем, температура будет держаться в районе от −8 до −13 градусов.

Напомним, что сразу в пяти городах Челябинской области сейчас действует режим НМУ первой степени. Он будет действовать до семи часов вечера 17 февраля.

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