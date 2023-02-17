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НовостиОбщество17 февраля 2023 1:46

Мэрия Челябинска продаст с торгов землю под строительство домов в Чурилово

Участок расположен в микрорайоне «Яблочный»
Андрей МОСКВИЧЕВ
Площадь участка превышает 11 тысяч квадратных метра.

Площадь участка превышает 11 тысяч квадратных метра.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске проведут торги по продаже участка под строительство двух высоток в Чурилово. Информация о запланированном аукционе появилась на сайте городской администрации.

— Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 11 473 квадратных метра. Участок расположен в Челябинске в районе Тракторозаводский, микрорайон «Яблочный», улица Самохина 1-я, — указано в распоряжении.

Исходя из документа, земля предназначена для строительства жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на первом этаже.

Ранее стало известно, что на территории аквапарка, который строится на Северо-Западе Челябинска, появится гостиница на 120 номеров. Изменения в проекте одобрили после экспертизы. Информация об этом опубликована на сайте Единого государственного реестра.

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