Ушел из школы два дня назад: в Челябинске разыскивают 12-летнего мальчика

В Челябинске разыскивают 12-летнего школьника. Он пропал еще два дня назад, 15 февраля. Мальчик ушел из школы №116 по улице Конструктора Жукова, а дома не появился. Утром 15 февраля школьника видели в магазине на улице Зальцмана.

Мальчик худощавого телосложения, его рост 154 сантиметра. У пропавшего карие глаза и короткие темные волосы.

В день пропажи школьник был одет в синюю кадетскую форму, черную с желтым капюшоном куртку, желтые ботинки и синюю шапку-ушанку. С собой нес рюкзак камуфляжной расцветки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят сообщить в любой отдел полиции либо волонтерам отряда «Легион-СПАС» по номерам +7-908-584-84-21, +7-909-073-90-57, +7-982-343-79-93.

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