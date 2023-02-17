Мечтают о билетах в кино, а получают носки и галстуки: каких подарков ждут челябинцы к 23 февраля

Самый популярный (в мечтах челябинцев) подарок - не сладости или одежда, а деньги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске почти три четверти мужчин хотят получить подарки к 23 февраля. Таковы результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом SuperJob. При этом 21% челябинцев признались, что совершенно точно не желают ничего получать в День защитника Отечества.

Больше всего челябинские мужчины мечтают о деньгах. О том, что готовы принять подарок наличными, заявили 11% респондентов. При этом на втором месте по популярности — нематериальные подарки: 10% горожан надеются, что к ним в праздник просто проявят любовь и внимание.

5% надеются получить к празднику новый телефон. 7% опрошенных не скромничают и хотят новый автомобиль. 3% мужчин будут рады книгам, спортивному снаряжению, туристическим путевкам.

Целых 20% челябинцев оказались оригинальными и назвали свои, уникальные варианты подарков. Среди них аксессуары для автомобиля, билеты в кино, наручные часы и сертификаты на массаж.

4% челябинских мужчин не привередливы и сознались, что обрадуются абсолютно любому подарку.

Ожидания и реальность совпадают не всегда. Например, только 6% горожан рассказали, что хотели бы в подарок новую одежду и аксессуары. При этом целых 19% мужчин признались, что дарят им именно рубашки, галстуки и носки.

О новых парфюмерных средствах мечтают 3% челябинцев, а в подарок их получают 13%.

6% горожан обычно дарят бритвенные принадлежности, 2% — алкогольные напитки. Есть и те, чьи мечты о наличных воплощаются в жизнь: деньги дарят 4% челябинских мужчин.

7% опрошенных небрежно охарактеризовали получаемые подарки как «всякую ерунду», а 11% поделились подробностями и рассказали, что им 23 февраля преподносят сладости, электроприборы, романтические ужины и рыболовный инвентарь.

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