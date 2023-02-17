Напоследок посмотрите на ледяных акул: в Челябинске через несколько дней разберут новогодний городок

Городку осталось простоять последние выходные
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске в понедельник 20 февраля начнут ломать главный ледовый городок на площади Революции.
— У горожан есть последние дни для того, чтобы прокатиться с горки и полюбоваться красотой ледового подводного царства, — предупредили в мэрии города.
Темой праздничного городка в этот раз был ледяной аквариум. На площади разместили скульптуры морского царя, острозубых акул и прочих морских существ — реальных и сказочных. В городке устраивали театрализованные представления и творческие мастер-классы.
Челябинцам так понравилось гулять по украшенной площади, что они даже потребовали не закрывать городок на ночь: горожанам хотелось кататься с горок после 23:00.
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