Напоследок посмотрите на ледяных акул: в Челябинске через несколько дней разберут новогодний городок

Городку осталось простоять последние выходные Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске в понедельник 20 февраля начнут ломать главный ледовый городок на площади Революции.

— У горожан есть последние дни для того, чтобы прокатиться с горки и полюбоваться красотой ледового подводного царства, — предупредили в мэрии города.

Темой праздничного городка в этот раз был ледяной аквариум. На площади разместили скульптуры морского царя, острозубых акул и прочих морских существ — реальных и сказочных. В городке устраивали театрализованные представления и творческие мастер-классы.

Челябинцам так понравилось гулять по украшенной площади, что они даже потребовали не закрывать городок на ночь: горожанам хотелось кататься с горок после 23:00.

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