Поющий шиномонтажник из Челябинска стал участником шоу «Мужское / Женское» на Первом канале

Альберт прославился в интернете за счет своего вокала. Фото: Валерий Звонарев, Александр Бурдин

Челябинский шиномонтажник-певец Альберт Галимов принял участие в съемках шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Информацией об этом он поделился со своими подписчиками в социальных сетях. Альберт рассказал, что съемки прошли 16 февраля. Кроме него на шоу пригласили народных артистов и других певцов, прославившихся в интернете.

Обычно в этом шоу поднимаются тяжелые темы, поэтому появление Альберта, да еще и с песнями, весьма интригует. Что обсуждалось в выпуске, пока остается в секрете. Певец рассказал лишь о том, что делал там сам.

— Я исполнял песни Олега Газманова, даже сделал трюк. Ну, в общем, когда выйдет шоу, сами все увидите, — рассказал Альберт подписчикам.

Певец также поблагодарил организаторов за теплый прием. Помимо прочего, на шоу ему подарили музыкальную колонку.

Напомним, шиномонтажник Альберт Галимов прославился в интернете благодаря ТикТоку. Он записал видеоролик, в котором спел песню «Оренбургский пуховый платок» и набрал миллионы просмотров. После этого Альберта начали звать на различные выступления, у него даже появился продюсер. В 2022 году артист получил награду от «Комсомольской правды».

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