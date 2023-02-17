Челябинка лишилась последнего заработка, сломав руку при падении на скользком тротуаре

Фото: vk.com/tekslerpomogi

Жительница Челябинска получила серьезную травму, упав на скользком тротуаре. 55-летняя женщина сломала руку в нескольких местах. Горожанка опасается, что пострадать могут и другие люди.

О проблеме женщина рассказала в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!» во ВКонтакте. По словам горожанки, ни разу за десять лет она не видела, чтобы кто-то зимой чистил тротуары на участке улицы Гагарина между улицами Шота Руставели и Андреевского. Именно там во время похода по магазинам женщина поскользнулась на сплошь покрытой льдом дорожке и упала.

— Спасибо добрым людям, помогли подняться, усадили на ящик, потому что из-за болевого шока кружилась голова и сильно тошнило, напоили водой, вызвали скорую и вызвались не бросать меня до ее приезда, — вспоминает пострадавшая.

Челябинка боится, что из-за оскольчатого перелома потеряет средства к существованию. Она уже больше года не может найти работу и выживает, принимая заказы на рукоделие или ремонт одежды. С рукой в гипсе шить или вязать не получится, да и поиск постоянной работы стал еще сложнее.

Фото: vk.com/tekslerpomogi

В соцсетях жители Челябинска жалуются, что льдом тротуары обросли не только на улице Гагарина, но и в других районах.

В городской администрации заявили, что сейчас по всей территории Челябинска идет очистка пешеходных дорожек, опасные участки посыпают противогололедными материалами.

Чтобы тротуары очистили быстрее, челябинцам советуют жаловаться на обледеневшие участки в диспетчерскую Комитета дорожного хозяйства. Обращения принимают по номеру +7 951 771-73-25, на него же через мессенджеры можно высылать фотографии гололеда.

Напомним, в начале недели мэр Наталья Котова рассказала, что администрацию завалили жалобами на непроходимые тротуары, и послала глав районов лично осматривать самые скользкие места.

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