Суд оставил под стражей бывшего начальника КДХ Челябинска Рината Кучитарова

Тракторозаводский суд продлил меру пресечения Ринату Кучитарову Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тракторозаводский районный суд Челябинска оставил под стражей бывшего начальника Комитета дорожного хозяйства Рината Кучитарова. Ранее его отправляли в СИЗО до 5 февраля, но теперь срок пребывания там продлили на три месяца.

— Он пробудет в СИЗО до 5 мая 2023 года, — уточнили в Тракторозаводском суде.

В декабре, когда Кучитарову избирали меру пресечения, адвокаты просили отправить его под домашний арест. Но суд принял сторону гособвинения и закрыл чиновника в СИЗО. Там Кучитарову пришлось встречать Новый год.

Напомним, Рината Кучитарова задержали 5 декабря 2022 года прямо в его особняке в Тарасовке. Как раз в тот день он ушел с поста начальника Комитета дорожного хозяйства. В кабинете у чиновника прошли обыски, сейчас его обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Следствие считает, что Кучитаров замешан в махинациях с деньгами, которые были выделены на озеленение Челябинской области. В 2020 году он оплатил работу по завышенной стоимости, и тогда бюджет потерял десятки миллионов рублей. На посту главы КДХ Кучитаров находился три года. Какими-то успехами он запомнится вряд ли, поскольку горожане зачастую жаловались на работу комитета.

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