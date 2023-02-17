В поезде «Челябинск-Екатеринбург» снова увеличат количество вагонов

Больше вагонов станет в утреннем поезде из Челябинска и вечернем из Екатеринбурга. Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В поезде, курсирующем между Челябинском и Екатеринбургом, на 9 дней увеличат количество вагонов. Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства, это сделают из-за большого количества пассажиров. Вместо двух вагонов в составе рельсового автобуса будут ездить три с 18 по 20 и с 22 по 27 февраля.

Двухвагонный дизельный поезд РА-3 «Орлан» на время заменят трехвагонным РА-2.

С начала февраля рельсовые автобусы доставляют пассажиров из Челябинска в Екатеринбург и обратно дважды в день. Как уточнили в миндортрансе, до трех вагонов нарастят только поезд №7123/7125, отправляющийся из Челябинска в 6:39 и поезд №7126/7124, выезжающий из Екатеринбурга в 18:00.

Ранее двухвагонные составы на маршруте уже несколько раз заменяли трехвагонными. Желающие быстро раскупают билеты, а в январе пассажиры жаловались на давку.

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