На мосту в Челябинске грузовик столкнулся с эвакуатором и перевернулся на бок

Похоже, здесь потребуется помощь эвакуатора. Фото: Отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
В Челябинске на мосту, ведущем в Ленинский район, столкнулись две грузовые машины – ГАЗ и эвакуатор Renault. От мощного удара отечественное авто опрокинулось на бок. Авария произошла днем в пятницу, 17 февраля, около 13:15.
— Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства по факту ДТП, — сообщили КП-Челябинск в отделении пропаганды БДД ГИБДД по городу Челябинску.
В ДТП никто не пострадал. На место прибыла скорая помощь и МЧС. Возможно, опрокинутой машине потребуется эвакуатор.
В сторону Ленинского района на мосту образовалась длинная пробка. Решением проблемы занимаются сотрудники Госавтоинспекции.
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