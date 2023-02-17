На мосту в Челябинске грузовик столкнулся с эвакуатором и перевернулся на бок

Похоже, здесь потребуется помощь эвакуатора. Фото: Отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

В Челябинске на мосту, ведущем в Ленинский район, столкнулись две грузовые машины – ГАЗ и эвакуатор Renault. От мощного удара отечественное авто опрокинулось на бок. Авария произошла днем в пятницу, 17 февраля, около 13:15.

— Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства по факту ДТП, — сообщили КП-Челябинск в отделении пропаганды БДД ГИБДД по городу Челябинску.

В ДТП никто не пострадал. На место прибыла скорая помощь и МЧС. Возможно, опрокинутой машине потребуется эвакуатор.

В сторону Ленинского района на мосту образовалась длинная пробка. Решением проблемы занимаются сотрудники Госавтоинспекции.

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