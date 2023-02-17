В Челябинске священники и депутаты сыграют в хоккей в валенках

Мячик вместо шайбы, валенки вместо коньков: 16 команд в Челябинске сыграют в необычную версию хоккея Фото: Олег ЗОЛОТО

В ледовой арене «Трактор» в Челябинске 19 февраля состоится Сретенский турнир по хоккею в валенках с мячом.

За Кубок Митрополита будут бороться 12 взрослых команд и 4 детских. Гонять мяч клюшками станут, в том числе, сборная священников Челябинской епархии и команда областного Заксобрания. Зрители смогут понаблюдать за матчами бесплатно.

Игры среди взрослых стартуют в 12:00. А через час проведут торжественное открытие турнира. В фойе ледовой арены зрители смогут посмотреть различные выставки и даже поучаствовать в мастер-классе по оказанию первой помощи от профессиональных спасателей.

Добавим, турнир состоится в Челябинской области в четвертый раз. В прошлом году главный трофей достался команде депутатов. Хоккеисты из Заксобрания с разгромным счетом 9:5 одолели магнитогорскую команду «Пересвет».

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