Администраторы, охранники, техперсонал: в Челябинске будут судить сотрудников сети подпольных казино

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске в суд передали уголовное дело о незаконном проведении азартных игр. В преступлении обвиняют сразу 23 горожан. Это 55-летний организатор нелегального бизнеса и его сотрудники: охранники, операторы и администраторы игровых залов, технический персонал.

Сразу пять игорных заведений открыли в 2020-2021 годах в Калининском, Курчатовском и Советском районах Челябинска.

— В результате преступной деятельности обвиняемыми извлечен доход в сумме более 8 миллионов рублей, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Теперь работникам залов, где делали ставки, грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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