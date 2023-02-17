В Челябинске завершили поиски пропавшего 12-летнего школьника

Мальчик больше суток не появлялся дома Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Челябинске нашли 12-летнего школьника, который 15 февраля ушел с уроков и пропал. Об этом сообщили в волонтерском отряде «Легион-СПАС».

Мальчика обнаружили у магазина на Копейском шоссе. Ребенок не пострадал. В отделе по дела несовершеннолетних сейчас выясняют, почему он так долго не возвращался домой.

Напомним, 12-летний челябинец ушел из школы и не вернулся домой. Полицейские и добровольцы искали ребенка на улицах, стараясь заметить шапку-ушанку, кадетскую форму и камуфляжный рюкзак. Вскоре выяснилось, что вместе с мальчиком пропал и другой 12-летний ученик в кадетской форме. Челябинцы видели детей вместе, когда те заходили в магазин.

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