«Принесли с пенсией»: в Челябинске появились пятирублевые купюры

Так выглядит вернувшаяся в оборот купюра. Фото: Читатель КП-Челябинск

В Челябинске появились те самые зелененькие пятирублевые купюры с изображением Новгорода. Ранее их печатали в конце 90-х – начале 00-х. Потом выпуск приостановили, как следствие пропали из обихода и сами банкноты. В 2023 году они вернулись.

Но многие об этом не знают. Например, некоторые кондукторы в общественном транспорте.

— Купюры мне дала пассажирка. Говорит, принесли с пенсией, а вчера в другом трамвае кондуктор у нее деньги не взяла, — поделился читатель КП-Челябинск, водитель трамвая.

Также не удивляйтесь, когда вновь увидите почти вышедшие из оборота десятирублевые купюры. Их печать также возобновилась с нового года.

Ранее на яркие пятирублевые банкноты обратили внимание в Озерске. Тогда жители закрытого города в соцсетях предполагали, что купюры появились исключительно у них и больше их нигде не принимают.

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