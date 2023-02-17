Специалисты ЦКС возобновляют выездную работу в Брединском районе

В целях консультирования по вопросам, связанным c сферой обращения c ТКО, а также заключения договоров и актуализации данных потребителей Центр коммунального сервиса возобновляет выездную работу специалистов в отдаленных районах Челябинской области.

В Брединском районе выездные встречи с представителями регионального оператора запланированы на март и будут проходить по четвергам – 2, 9, 16, 23 и 30 марта 2023 года. Прием населения будет осуществляться с 11.00 до 15.00 в здании местной администрации по адресу: п. Бреды, ул. Октябрьская, д. 46 а.

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