Небольшой снег и гололед: какой будет погода на выходных в Челябинской области

Столбик термометра на выходных не опустится ниже -30 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие выходные в Челябинской области ожидается небольшой снег. Кроме того, не обойдется и без гололеда на дорогах. Такие данные о погоде дают в челябинском Гидрометцентре.

Ночью 18 февраля температура воздуха в регионе составит -17, 22 °C. Днем столбик термометра покажет -8, -13 °C, в низинах дойдет до 17 °C. На протяжении всех суток прогнозируется небольшой снег, а на дорогах возможно появление гололеда.

В воскресенье, 19 февраля, температура воздуха ночью составит -23, -28 °C, днем столбик термометра поднимется до -8, -13 °C. На протяжении всех суток ожидается небольшой снег, гололеда не будет.

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