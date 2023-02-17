Полицейские задержали челябинца, угнавшего со стоянки гидроцикл с автоприцепом за 400 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области
В Челябинске задержали мужчину, который угнал японский гидроцикл и автоприцеп. Общая сумма похищенного составила 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
Гидроцикл Yamaha и автоприцеп стояли на неохраняемой стоянке в Советском районе города. В один из дней владелец их на месте не обнаружил. Мужчина обратился с заявлением в полицию.
По подозрению в краже был задержан ранее судимый 43-летний челябинец. Во дворе частного дома у него обнаружили похищенные автоприцеп и гидроцикл. Кроме того, у мужчины изъяли поддельные водительские права.
Фото: ГУ МВД по Челябинской области
— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Сейчас полицейские ищут соучастников задержанного. Виновникам грозит до шести лет лишения свободы.
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