В Челябинской области хакеры вымогали у девушки деньги за интимные фото

Хакеры разослали снимки нескольким друзьям девушки Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области жертвой хакеров стала 20-летняя жительница Агаповского района. У нее в соцсетях взломали аккаунт, на котором в закрытом альбоме лежали фото интимного характера.

Злоумышленники разослали снимки нескольким друзьям жертвы, а затем позвонили и пригрозили, что всему списку ее контактов отправят фотографии, если не получат деньги. Перепуганная девушка перевела им требуемую сумму, а затем обратилась в полицию.

— По данному факту в ОМВД России по Агаповскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), —сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас ведется поиск взломщиков страницы. Им грозит до четырех лет лишения свободы.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и воздерживаться от совершения необдуманных поступков. В частности, не следует размещать фото- и видеоматериалы приватного содержания в социальных сетях, даже если доступ к вашей учетной записи ограничен, а альбомы с контентом имеют закрытый тип. Следует воздержаться от пересылки ваших интимных кадров в мессенджерах, тем более малознакомым людям. За профилем вашего, казалось бы, приятного виртуального собеседника может скрываться человек с нехорошими намерениями.

Сотрудники полиции также предупреждают, что не следует вести со злоумышленниками переговоры, выполнять их инструкции по переводу денег или совершать иные действия, которые они от вас требуют. Если вы все же стали жертвой вымогателей, то не предпринимайте попыток к удалению переписки с ними и обратитесь в территориальный орган внутренних дел.

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