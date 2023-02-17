ЧелГУ и ЮУрГУ придется договориться: челябинские вузы сели за стол переговоров о содержимом межуниверситетского кампуса

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске прошла стратегическая сессия по созданию современных кампусов. К 2030 году в России их должно появиться 25, и челябинский станет первым.

Возглавил обсуждение министр образования и науки Валерий Фальков, сегодня он осмотрел место стройки возле ЧелГУ и сказал, что самое время подумать над содержанием.

— Кампус меняет роль университета, сама идея подразумевает, что университет становится институтом развития, — сказал федеральный министр. — Ключевая роль принадлежит ЧелГУ и ЮУрГУ, им надо согласовать свои повестки. Полтора года мы работаем над проектами, решаем строительные сложности, но это ничто по сравнению с содержанием кампуса. Надо выработать общую содержательную повестку.

Межуниверситетский кампус начали строить с гостиницы. По сути это общежитие, которое вырастет между главным корпусом ЧелГУ и спорткомплексом на месте парковки. Также проект включает учебно-научные здания, коворкинг, конференц-залы.

Основные научные направления тоже были определены: экология и биоинформатика, цифровые технологии, инженерия данных и искусственного интеллекта для модернизации промышленности.

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