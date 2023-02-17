В Челябинской области за езду в нетрезвом виде задержали профессионального автоугонщика

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области инспекторы ДПС устроили погоню за иномаркой, которая числилась в розыске. Водителя задержали – им оказался 29-летний рецидивист из Тюмени, имеющий более десяти судимостей за угоны автомобилей. Кроме того, мужчина управлял машиной, будучи пьяным.

Как рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка, в отношении задержанного возбудили уголовное дело об угоне. К слову, в 2021 году он уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В итоге за повторное нарушение на него возбудили второе уголовное дело.

— Задержанный мужчина также привлечен к административной ответственности за нетрезвую езду без прав. Златоустовским городским судом ему назначено пять суток административного ареста, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Вместе с водителем в салоне машины находился 29-летний мужчина, тоже житель Тюмени. Его задержали и доставили в Челябинск. Сейчас он находится в СИЗО.

Автомобиль Toyota Corolla угнали в Челябинске у 50-летнего мужчины. Он рассказал полицейским, что завел двигатель и ненадолго оставил машину без присмотра. А когда вернулся, то на месте ее уже не обнаружил. Мужчина поблагодарил полицейских, что они смогли задержать злоумышленников в тот же день.

В дальнейшем оперативники установили, что задержанные сперва угнали автомобиль Honda в Тюменской области, на котором доехали до Курганской области. Там они похитили ВАЗ пятой модели, откуда приехали в Челябинск. За совершенные угоны обоим тюменцам грозит до семи лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru