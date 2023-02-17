В Ленинском районе Челябинска произошло ДТП с участием трамвая

Фото: кадр из видео

Сегодня днем, 17 февраля, в Ленинском районе Челябинска вагон трамвая столкнулся лоб в лоб с «ГАЗелью». Авария произошла на перекрестке улиц Машиностроителей и Новороссийской.

Само ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Там видно, что водитель грузовика решил не пропускать вагон, в результате чего трамвай протаранил автомобиль.

При это подобный поворот автомобилей на этом участке запрещен. Сейчас в причинах ДТП будут разбираться сотрудники ГИБДД.

Ранее в Челябинской области инспекторы ДПС устроили погоню за иномаркой, которая числилась в розыске. Водителя задержали — им оказался 29-летний рецидивист из Тюмени, имеющий более десяти судимостей за угоны автомобилей. Кроме того, мужчина управлял машиной, будучи пьяным.

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