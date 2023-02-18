На «Первом канале» покажут трэвел-выпуск о Челябинской области

Путешествие «Непутевых заметок» в Челябинской области начиналось с Кировки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В воскресенье, 19 февраля, на «Первом канале» покажут третий выпуск «Непутевых заметок» о Челябинской области. Об этом рассказали в региональном Центре проектного развития территорий и туризма.

— В выпуске увидим златоустовский трамвай — самую высокогорную трамвайную систему России, Златоустовскую оружейную фабрику, горнолыжный курорт «Солнечная долина», где снимали катание на горных лыжах, собачьей упряжке и карте, купание в термальном бассейне, — уточнили в центре.

Кроме того, команда посетила башкирский этноцентр «Тамыр» и деревню Бедярыш в Катав-Ивановском районе. Правда, последний будет показан в другом, сборном выпуске, который будет посвящен Уралу и Сибири.

Премьера состоится в воскресенье, 19 февраля, на «Первом канале» в 09:40.

Кстати, 2023 год в Челябинской области будет богатым на культурные события. Среди них — выставка из собрания Музеев Московского Кремля, крупные летние фестивали, 100-летие Государственного исторического музея и 125-летие Публичной библиотеки. Планами на год поделилось министерство культуры на пресс-конференции в мультимедийном парке «Россия — моя история».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru