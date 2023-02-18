В пяти городах Челябинской области продлили режим НМУ

Ранее режим должны были снять 17 февраля Фото: Андрей АБРАМОВ

В пяти городах Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом рассказали в пресс-службе регионального гидрометцентра.

— До 19 часов 19 февраля в Челябинске, Карабаше, Сатке, Коркино и Златоусте объявлен режим НМУ первой степени, — уточнили синоптики.

Отдельным предприятиям Челябинской области из-за режима предписано снизить вредные вырбросы на 15-20 процентов.

Напомним, что в этих городах режим НМУ первой степени действует с 13 февраля. Изначально планировалось, что его отменят 17 февраля.

Напомним, что в эти выходные в Челябинской области будут сильные ночные морозы. По данным регионального гидрометцентра, по ночам температура может опускаться до −27 градусов.

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