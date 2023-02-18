В Челябинске за три года обнаружили 900 превышений допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске за последние три года 900 раз обнаружили превышение предельно допустимых концентраций веществ в атмосфере. Об этом в Госдуме рассказал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев. Качество воздуха в городе не испортилось, зато значительно вырос уровень мониторинга, сообщает ИА «Уральский меридиан».

– Воздух хуже не стал – мы просто стали больше мерить и полностью понимать ситуацию, – объяснил Сергей Лихачев.

Хотя уровень загрязнения воздуха в Челябинске остается высоким второй год подряд, ежедневно специалисты проводят 7,5 тыс. замеров – это в сто раз больше, чем пять лет назад. И превышения составляют 4% от общего объема исследований. Также число оповещений населения выросло в 72 раза. В городе работает комплексная система контроля, которую Сергей Лихачев предложил ввести по всей стране.

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