На северо-западе Челябинска 200 человек эвакуировались из горящего ТК

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинске на улице Молодогвардейцев произошел пожар в торговом комплексе «Карнавал». В этот момент в здании находились около 200 человек.

– На втором этаже, в отделе детской мебели, обнаружен очаг пожара. Горение ликвидировано в считанные минуты, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как рассказал КП-Челябинск очевидец, пожар начался около 15 часов 55 минут. Сотрудники МЧС прибыли через 15 минут.

Также своевременно сработала автоматическая система тушения огня. Благодаря защите, установленной в здании, удалось избежать серьезных последствий. Пострадавших нет, а причины возгорания теперь предстоит выяснить сотрудникам отдела дознания.

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