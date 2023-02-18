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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 13:35

В Челябинской области у женщины изъяли 290 граммов синтетического наркотика

Наркотики она планировала продавать закладками
Олег КОСТЕНКО
Фото: пресс-службf ГУ МВД России по Челябинской области

Фото: пресс-службf ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области дома у 30-летней жительницы Бакала полицейские нашли 290 граммов синтетического наркотика. Их ранее судимая женщина планировала расфасовать и продавать при помощи тайников-закладок.

– Подозреваемая в порядке статьи 91 УПК РФ водворена в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения, –сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Теперь женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

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