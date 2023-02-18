В Челябинске четырех человек увезли на скорой после массовой аварии

Фото: ГИБДД города Челябинска

В Челябинске после аварии с участием трех машин четверых человек увезли на скорой помощи. На автодороге Меридиан возле Артиллерийского переулка шофер на Honda врезался в Nissan X-Trail, за рулем которого был 42-летний водитель. От удара кроссовер столкнулся с металлическим ограждением, выехал на встречку и впечатался в Lada Granta под управлением 40-летнего мужчины.

– В результате ДТП по предварительным данным пассажир Лады Гранта и 3 пассажира Хонда в сопровождении бригады скорой помощи доставлены в медицинские учреждения, – сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД города Челябинска.

После аварии движение на Меридиане было затруднено. Над ликвидацией затора работали сотрудник ГИБДД.

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