В Златоусте пожарные спасли троих детей. Один успел надышаться дымом и отравиться

Пожар произошел ночью. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Этой ночью многодетная семья из Златоуста едва не лишилась своего дома. Ночью замкнуло электрический обогреватель и начался пожар.

Когда приехали пожарные, в доме уже горели вещи и мебель. Огонь успел захватить шесть квадратных метров.

Вместе со взрослыми в доме были трое детей: 2, 6 и 11 лет. Пожарные успели всех вовремя вывести, обошлось без жертв. Но старший ребенок успел надышаться дымом и отравился.

– До прибытия бригады скорой помощи пожарные реанимировали мальчика сами, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Его госпитализировали в детскую больницу Златоуста.

Как быть, когда на улице холодно, если засыпать с включенным обогревателем опасно? Сотрудники МЧС рекомендуют оборудовать жилье автоматическими приборами отключения подачи электроэнергии в случае нештатной ситуации.

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