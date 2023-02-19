Пятнадцать подростков задержали в Челябинске, предотвратив массовую драку

Полиция успела предотвратить драку.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Хотели выяснить все на кулаках, а в итоге оказались в полиции. В Челябинске задержали пятнадцать подростков, которые планировали устроить массовую драку у торгового комплекса.
Сотрудники полиции заранее узнали о возможной драке. К торговому комплексу выехали несколько дежурных нарядов и инспекторы по делам несовершеннолетних.
Несовершеннолетних задержали и забрали в отдел полиции «Центральный», туда же вызвали их родителей. Со всеми провели профилактические беседы.
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