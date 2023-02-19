Пострадали две пожилые женщины: в Челябинске из-за ДТП легковая машина влетела в остановку

Машина заехала на остановку. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска
В Челябинске из-за ДТП между двумя легковыми автомобилями пострадали два пешехода. На улице Воровского водитель Volkswagen Polo влетел в Subaru.
От столкновения японское авто выехало с дороги и сбило двух женщин. 61 и 68 летние пострадавшие стояли рядом с дорогой на остановке Курчатова (Горбольница).
Женщины пострадали. Их забрала скорая помощь и увезла в больницу.
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