В Челябинской области в начале недели похолодает до -32 градусов

Днем потеплеет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зима в Челябинской области и не думает заканчиваться. Новая рабочая неделя начнется с очередного похолодания. Ночью с 19 на 20 февраля похолодает до -22, -27 градусов. При ясной погоде до -32.

Днем значительно потеплеет – до -7, -12 градусов. В низинах до -15.

В Челябинске тоже будет холодно. Ночью -25, -27 градусов. Днем – 9, -11 градусов.

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