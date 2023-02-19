Сами себя травмировали: в Челябинской области задержали группу мошенников со страховыми выплатами

Подсадные пассажиры сами травмировали себя в поездах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычную мошенническую схему в Челябинской области развернула группа из 13 злоумышленников. Делали это не на прямую. Студентам и безработным платили за то, что те подстраивали якобы «несчастные» случаи в поездах.

– Участники преступной группы приобретали для них билеты на поезда и полисы страхования от несчастного случая, – добавили в пресс-службе областного МВД.

А потом начиналось самое интересное. Подсадные пассажиры инсценировали несчастные случаи, специально причиняя себе травмы во время поездок. А потом обвиняемые оформляли документы и получали страховые выплаты.

Злоумышленники успели получить 27 выплат от четырех страховых организаций. Заработали более семи миллионов рублей.

Обнаружили преступную схему оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и их коллеги из управления уголовного розыска областного главка. Дело передали в Миасский суд.

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