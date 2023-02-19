«Трактор» в гостях проиграл питерскому СКА с разгромным счетом 1:4

Челябинская команда проиграла на гостевом льду. Фото: ХК «Трактор»

Вечером 19 февраля хоккейный клуб «Трактор» сыграл в гостях с питерским СКА. К сожалению, матч закончился с разгромным счетом – 4:1 в пользу хозяев.

Уже на пятой минуте игрок СКА забил шайбу. Черно-белые попробовали повторить, но не тут то было.

– На экваторе периода Сергей Калинин в большинстве зажег красный свет за воротами Дмитрия Николаева. Судьи после видеопросмотра отменили гол капитана «Трактора», – сообщили в пресс-службе челябинского клуба.

Тему Пулккинен спас «Трактор» – благодаря его шайбе сыграли не всухую.

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