Отмена занятий в школах Челябинске 20 февраля 2023 года: кому не надо идти на уроки

Ограничения коснутся начальных классов Фото: Валентин МИХАЙЛОВ

Сегодня, 20 февраля, ученики начальных классов в Челябинске остаются дома. Единая дежурно-диспетчерская служба города объявила об отмене занятий.

— Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах г. Челябинска с первого по четвертый классы первой смены, — уточнили в ЕДДС.

Вероятно, такое решение связано с ухудшением погоды. Сейчас в Челябинске температура держится в районе −21 градуса, однако из-за сильного ветра она ощущается холоднее.

Ранее КП-Челябинск писали о том, что зима в Челябинской области и не думает заканчиваться. Новая рабочая неделя начинается с очередного похолодания.

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