В Челябинске выставили на продажу тюнингованную «Ниву» за 1,5 миллиона рублей

Фото: «Авито»
В Челябинске выставили на продажу необычную «Ниву». Как пишет издание hornews.com, за 1,5 миллиона рублей покупатель получит машину с кожаным салоном от Mercedes, дорогой резиной, и дверьми с вертикальным подъемом.
— Мне такая машина досталась. Я делал такие двери супруге, но эту машину собрал не я. Машина собирает очень много внимания. Вы не останетесь незамеченным! — говорит изданию Андрей, автор объявления.
При этом, уникальная машина выйдет достаточно дорогой в эксплуатации. Так, по подсчетам «Авито» в год она будет обходиться в 72309 рублей. Большая часть из этой суммы — 65 тысяч — уйдет на топливо.
Кстати, даже на такой машине стоит быть осторожнее на дорогах. Недавно в Челябинске из-за ДТП между двумя легковыми автомобилями пострадали два пешехода. На улице Воровского водитель Volkswagen Polo влетел в Subaru.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru