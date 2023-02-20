В Челябинске выставили на продажу тюнингованную «Ниву» за 1,5 миллиона рублей

Фото: «Авито»

В Челябинске выставили на продажу необычную «Ниву». Как пишет издание hornews.com, за 1,5 миллиона рублей покупатель получит машину с кожаным салоном от Mercedes, дорогой резиной, и дверьми с вертикальным подъемом.

— Мне такая машина досталась. Я делал такие двери супруге, но эту машину собрал не я. Машина собирает очень много внимания. Вы не останетесь незамеченным! — говорит изданию Андрей, автор объявления.

При этом, уникальная машина выйдет достаточно дорогой в эксплуатации. Так, по подсчетам «Авито» в год она будет обходиться в 72309 рублей. Большая часть из этой суммы — 65 тысяч — уйдет на топливо.

Кстати, даже на такой машине стоит быть осторожнее на дорогах. Недавно в Челябинске из-за ДТП между двумя легковыми автомобилями пострадали два пешехода. На улице Воровского водитель Volkswagen Polo влетел в Subaru.

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