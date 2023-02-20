В Челябинске пропала 15-летняя девочка, у которой косит правый глаз

Фото: vk.com/poisk_vzroslyh74

В Челябинске разыскивают 15-летнюю Кристину Клецкую. Она пропала в воскресенье 19 февраля. Девочку видели в ДК имени Колющенко на улице Доватора, куда она отправилась оттуда — неизвестно.

У пропавшей восточная внешность, худощавое телосложение, рост около 150 сантиметров, волосы темные, до плеч.

Есть особая примета: правый глаз у девочки косит.

В день пропажи на школьнице была черная куртка ниже колен, черные джинсы и сапоги того же цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить в любой отдел полиции либо волонтерам отряда «Легион-СПАС» по номерам +7-909-073-90-57, +7-892-343-79-93.

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