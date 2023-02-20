Какой понедельник без них? В Челябинске утро 20 февраля началось со снега и 7-балльных пробок

На дорогах проблемы с раннего утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинские автомобилисты снова начали понедельник с ожидания в пробках. Интенсивность дорожных заторов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 20 февраля достигла 7 баллов.

Проезд осложнен во всех городских районах, в нескольких местах случились ДТП. Движение стоит на плотине Шершневского водохранилища, участках проспекта Ленина, улиц Труда и Братьев Кашириных, Свердловского проспекта.

Ситуацию осложняет снегопад. По прогнозу метеорологов, днем снег продолжится.

Вдобавок за ночь в городе сильно похолодало, из-за этого даже отменили часть занятий в школах.

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