Какой понедельник без них? В Челябинске утро 20 февраля началось со снега и 7-балльных пробок

На дорогах проблемы с раннего утра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Челябинские автомобилисты снова начали понедельник с ожидания в пробках. Интенсивность дорожных заторов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 20 февраля достигла 7 баллов.
Проезд осложнен во всех городских районах, в нескольких местах случились ДТП. Движение стоит на плотине Шершневского водохранилища, участках проспекта Ленина, улиц Труда и Братьев Кашириных, Свердловского проспекта.
Ситуацию осложняет снегопад. По прогнозу метеорологов, днем снег продолжится.
Вдобавок за ночь в городе сильно похолодало, из-за этого даже отменили часть занятий в школах.
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