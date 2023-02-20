Регулярные профилактические обследования помогают вовремя выявлять скрытые заболевания

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Купон распространяется на только на первичную запись к врачу-терапевту или врачу-гинекологу. Воспользоваться предложением можно до 5 марта.

Врач имеет значение

Врачи в медицинских офисах «Инвитро» имеют большой опыт работы и высокую квалификацию, бережно и с заботой относятся к пациентам.

На приеме специалист соберет анамнез и проведет осмотр; назначит только необходимые исследования; расскажет о методах профилактики и лечения; поможет разобраться в результатах тестов, ответит на вопросы.

Акция «Скидка 15% на анализы» действует во всех медицинских офисах сети «Инвитро». Акция «Скидка 10% на первичный прием врача» действует в ограниченном ряде офисов. Подробности на invitro.ru. ООО «ИНВИТРО-Урал». Лицензия №Л041-01024-74/00364039 от 30.12.2020. Товарный знак по сублицензии.