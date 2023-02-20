В Челябинске родители будут следить за школьным питанием

родители проверят, чем их детей кормят в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила усилить контроль за качеством школьного питания. Об этом она заявила на совещании в мэрии.

— Периодически у нас возникают вопросы по отдельным образовательным учреждениям. Поэтому у меня поручение к вам, — обратилась Наталья Котова к вице-мэру по социальному развитию Сергею Авдееву. — Нужно определиться по каждому образовательному учреждению, чтоб администрация вместе с родительским комитетом взяли эти вопросы на контроль и занимались этими вопросами, чтобы все были уверены в безопасности питания.

О проблемах со школьным питанием речь зашла после ЧП в городском лицее №142. Там ученики и педагоги почувствовали себя плохо после обеда, троих детей даже госпитализировали. Сначала подозревали, что дети отравились чем-то из меню столовой. Но специалисты выяснили, что причиной болезни стал норовирус (им часто заражаются через пищу).

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